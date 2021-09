Wegen Unplanbarkeit: Die Gustav findet 2021 nicht statt

Nach intensiven Gesprächen mit Ausstellern und Partnern, habe man sich dazu entschieden, dass die ursprünglich in der Messe Dornbirn geplante Gustav im Oktober 2021 nicht stattfinden kann.

"Durchführung nicht möglich"

Unter den gegebenen Umständen ist es leider nicht mehr möglich, eine qualitative und hochwertige Messe unter gesundheitlichen und wirtschaftlichen Aspekten zu planen. Die Entscheidung fiel den Verantwortlichen der Messe Dornbirn heuer besonders schwer, da die Herbstmesse, die INTERACTIVE WEST und die Hightech-Fachmesse W3+ Fair Rheintal noch im September mit der 3G-Regel sicher durchgeführt werden konnten. "Dass Messen sichere Orte sind, an denen eine Kontrolle der 3G-Regelung funktioniert, haben die Veranstaltungen, die kürzlich im Messequartier Dornbirn stattfanden, bewiesen. Der Stufenplan der Regierung versetzt uns jedoch wieder zurück in eine Unplanbarkeit, was eine Durchführung der Gustav unmöglich macht. Wir danken allen Beteiligten für Ihre Treue und freuen uns auf die Gustav 2022", so Sabine Tichy-Treimel, Geschäftsführerin der Messe Dornbirn.