Wegen Rauchpause - Mann sprang auf anfahrenden Railjet

Ein Kärntner (50) hat am Mittwoch wegen einer Rauchpause am Bahnsteig in Bruck/Mur den Wiedereinstieg versäumt und sich an einen anfahrenden Railjet geklammert. Der Mann aus dem Bezirk Villach hatte Angst um sein im Zug verbliebenes Gepäck gehabt, wie er bei der Polizei angab. Zeugen hatten den auf einer Metallabdeckung zwischen den Waggons stehenden "Fahrgast" bemerkt und das Bahnhofspersonal verständigt. Im nahen Niklasdorf hielt der Zug an, der Mann konnte absteigen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr, nachdem ein Railjet auf der Strecke von Wien nach Villach am Bahnhof Bruck/Mur fahrplanmäßig angehalten hatte. Der 50-Jährige nutzte diese Gelegenheit, um den Zug kurz zu verlassen und eine Zigarette zu rauchen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als sich die Türen des Railjet schlossen, versuchte der Mann vergeblich, sie durch Knopfdruck wieder zu öffnen. Nachdem der Zug langsam anrollte, geriet er in Panik und sprang auf eine Metallabdeckung zwischen den Waggons. Nach kurzer Fahrt stoppte der alarmierte Lokführer am Bahnhof Niklasdorf, wo der Kärntner unverletzt auf den Bahnsteig steigen konnte. Er wird angezeigt, ihm steht eine Kostenvorschreibung für den außerplanmäßigen Zwischenstopp bevor. Der Mann bereute seine Kurzschlusshandlung, er habe Angst um sein Gepäck gehabt, wie er laut Polizei angab.