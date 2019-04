Wege zur Chancengleichheit

„Rankweil lässt kein Kind zurück“ geht in die nächste Phase.

Seit Beginn des Modellvorhabens vom Land Vorarlberg ist Rankweil eine der vier Gemeinden/Regionen von „Kein Kind zurück lassen“. Ziel dieses Projektes ist, die Angebote in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kinder- und Jugendhilfe sowie Soziales optimal miteinander zu verknüpfen, um die Kinder und Jugendlichen sowie die Familien noch besser zu unterstützen – lückenlos von der Schwangerschaft bis zum Eintritt ins Berufsleben. Die ersten drei Jahre sollten dazu genutzt werden, eine Netzwerkstruktur und Präventionsketten aufzubauen und umzusetzen – nun geht die Modellphase zu Ende. „Die erste Modellphase war geprägt durch intensive und sehr konstruktive Netzwerkarbeit mit Institutionen, die mit und an Familien arbeiten. Im September 2018 fand ein großes Netzwerktreffen mit anschließendem öffentlichem Vortrag statt“, berichtet Bianca Bitschnau von der Marktgemeinde. Die Angebote im Kinder- und Familientreff Bifang wurden erweitert und eine aktive Familienarbeit mit einer Sozialarbeiterin installiert. Wöchentliche Elterncafés bieten Familien einen niederschwelligen Zugang. Die Wörterburg vermittelte einen spielerischen Spracherwerb für migrantische Eltern mit Kindern. Außerdem wurde ein Frauenfrühstück zu Erziehungsthemen initiiert.

Im Frühling 2019 findet eine Evaluierung der letzten drei Jahre statt und die Planung für die nächste Modellphase, die im Juni startet, wird in Angriff genommen. Schon jetzt steht einiges auf der Agenda: Das Konzept „Rankweil lässt kein Kind zurück“ wird überarbeitet und monatliche Elternsprechstunden zu spezifischen Themen sind geplant – dazu sollen Experten in die Gemeinde geholt werden. Der Fokus in der kommenden Modellphase liegt auf Ein-Eltern-Familien. Um Familien in der Kinderbetreuung zu unterstützen, werden Leihomas gesucht.