WEF-Studie: Gleichberechtigung in Österreich verbessert sich

Österreich hat sich laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Sachen Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen verbessert. Im globalen Ranking des am Dienstag veröffentlichten "Global Gender Gap Index" legte Österreich gegenüber dem Vorjahr um 19 Punkte zu und liegt nunmehr auf Platz 34. Beim ersten Ranking im Jahr 2006 stand Österreich allerdings noch auf Platz 27.

Der Sprung nach vorne gegenüber dem Vorjahr gelang Österreich "aufgrund einer deutlich größeren Vertretung von Frauen sowohl in der Regierung als auch im Parlament", heißt es in dem Bericht. Auch beim Zugang von Frauen zur Bildung schneidet Österreich exzellent ab, hier liegt die Alpenrepublik zusammen mit 34 anderen Nationen an erster Stelle.