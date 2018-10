Wechselstubenbetreiber zweigte 1,8 Mio. Euro ab

Der 51-jährige Betreiber einer Wechselstube ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen Veruntreuung zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Anklage sprach von über 1,8 Mio. Euro Schaden. Der geständige Angeklagte begründete die Malversationen unter anderem mit einer Persönlichkeitsstörung. Das Urteil des Schöffengerichts ist nicht rechtskräftig.

Wie genau es zu dem hohen Fehlbetrag kommen konnte und wieso das Vorgehen des Mannes seitens der Bank so lange nicht entdeckt wurde, blieb unklar. Ein geladener Bankvertreter entschuldigte sich am Donnerstag. Die Staatsanwaltschaft kritisierte das Geldinstitut, dessen Kontrollmechanismen offenbar völlig versagt hätten

Vor Gericht gab der Mann an, der Umbau seines Hauses und sein aufwendiger Lebensstil hätten ihn in den Konkurs getrieben. Mit seinen an sich guten Einnahmen schaffte er “sinnlosen Luxus” an, wie er eingestand. Er leistete sich teure Spielzeugbagger, Modelleisenbahnen, Autos und insgesamt zehn Grillstationen. “Ich war wie ein Getriebener”, gab er im Prozess zu Protokoll.