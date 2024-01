Wechselhaftes Wochenende: Von Regen zu Sonnenschein

Das Wochenendwetter zeigt sich wechselhaft: Freitag dominiert Regen, Samstag bringt Auflockerungen und Sonne, gefolgt von anhaltendem Hochdruck und Sonnenschein zu Wochenbeginn.

Die bestehende feuchte Nordwestströmung sorgt für überwiegend bewölktes Wetter am Freitag. Am Vormittag sind Niederschlagspausen möglich, doch am Nachmittag nimmt der Regen wieder zu, besonders abends. Schneefallgrenze liegt tagsüber bei etwa 1400 bis 1800 Metern. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 2 und 11 Grad.