Wechselhaftes Wetter am Wochenende

Das Wetter am Wochenende wird sehr wechselhaft mit einer Höchsttemperatur von 7-9 Grad.

Am Freitag kam es bereits über den Tag verteilt immer wieder zu Regenschauern. Diese werden am Abend etwas nachlassen. Ganz trocken bleibt es jedoch nicht.

Der Samstag soll auch mit geringen Mengen an Regen starten. Vorraussichtlich halten sich zahlreiche und teils hochnebelartige Restwolken, die tagsüber eher zögerlich auflockern. Ab 1000 Meter soll es schneien. In Richtung Montafon-Klostertal bestehen gute Chancen auf freundliches Wetter am Nachmittag.