Wechselhaftes Wetter am Wahl-Wochenende

Ein bunter Mix aus Sonne, Wolken und auch ein bisschen Regen ist am Wochenende in Vorarlberg zu erwarten.

Sonnenbrille und Regenschirm: Beides ist dieses Wochenende in Vorarlberg praktisch. Während am Freitag noch die Sonne vom Himmel strahlt, wird es am Samstag regnerisch - doch am Sonntag klart es bereits wieder auf.

Freitag

Der Hochnebel lichtet sich, verschwindet aber nicht vollständig. In den sonnigen Regionen bleiben die Temperaturen überdurchschnittlich hoch. Es ist schwach föhnig. Höchstwerte: 18 bis 20Grad, wo sich der Nebel länger hält bleibt es kühler. Heute Nacht: In der ersten Nachthälfte ist der Himmel noch klar oder locker bewölkt, bevor in den Frühstunden immer mehr Wolken aufziehen. Tiefstwerte: 8 bis 11 Grad.

Samstag

Am Samstag wird der Hochdruckeinfluss unterbrochen, eine schwache Störung zieht von Westen her auf. Letzte Wolkenlücken im Montafon schließen sich und vom Bodensee her breiten sich erste Schauer aus. Am Nachmittag regnet es zeitweise aus kompakten Wolken, bevor sich gegen Abend das Wetter allmählich wieder beruhigt. Tiefstwerte: 8 bis 11 Grad. Höchstwerte: 15 bis 17 Grad.

Sonntag

Am Sonntag mit hohem Luftdruck Wetterbesserung. Morgendliche Wolken und Hochnebel lockern auf, es wird zunehmend sonnig mit hohen Wolken. Bei leicht föhnigem Einfluss ist es weiterhin recht mild für diese Jahreszeit. Auch im Gebirge neuerlicher Temperaturanstieg in allen Höhen. Nullgradgrenze 3000 bis 3500 Meter. Tiefstwerte: 3 bis 8 Grad. Höchstwerte: 16 bis 18 Grad.

Mittelfristvorschau

Montag: Aus der Nacht heraus ist es am Montagvormittag noch trocken und abseits von Nebelfeldern recht sonnig. Tagsüber verstärkt sich der Störungseinfluss, die Wolken werden zahlreicher und vereinzelt bilden sich Schauer. Tiefstwerte: 6 bis 8 Grad. Höchstwerte: 17 bis 20 Grad. Dienstag: Mit einer westlichen Höhenströmung gelangt weiterhin feuchte Luft in den Alpenraum. Der Dienstag verläuft teils sonnig, teils bewölkt, in Summe aber recht freundlich und weitgehend trocken. Tiefstwerte: 8 bis 10 Grad, Höchstwerte: 16 bis 18 Grad. Mittwoch: Am Mittwoch ist der Himmel wechselnd, im Bergland stark bewölkt. Hier ist etwas Regen am wahrscheinlichsten. Schnee fällt oberhalb von rund 2500 Meter.