Wechselhafte Tage mit Schnee, Regen und Sonne

Nach Schneefall bis 800 Meter am Dienstagmorgen lockert es nur zögerlich auf, am Nachmittag zeigt sich in ganz Vorarlberg die Sonne. Die Woche wird wechselhaft.

Am Dienstag ist in den Bergen mit Regen oder Schnee bis auf eine Höhe zwischen 1000 und 800 Metern zu rechnen, wobei die Niederschlagsintensität im Laufe des Vormittags nachlässt. Bis zum Nachmittag sollte der Niederschlag weitestgehend abklingen. Im Bereich des Bodensees und im Rheintal ist es zwar anfangs noch nass, doch ab dem Vormittag setzt Trockenheit ein. Die Wolkendecke öffnet sich nur zögerlich. Am Nachmittag zeigt sich die Sonne in ganz Vorarlberg zunehmend häufiger und intensiver. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad.

Mittwoch verspricht sonnige Aussichten

Der Mittwoch startet mit hohen, dünnen Schleierwolken und viel Sonnenschein. Etwaiger lokaler Hochnebel im Tal löst sich auf. Im Laufe des Nachmittags zieht jedoch dichte Schichtbewölkung von Westen her auf, die die Sonne mehr und mehr verdrängt. Die Frühtemperaturen liegen zwischen -3 und +3 Grad, in höher gelegenen Tälern bei bis zu -6 Grad. Die Nachmittagstemperaturen bleiben mit 8 bis 13 Grad für Februar angenehm mild.

Donnerstag mit Regen und Föhn

Der Donnerstag ist geprägt von dichter, hoher Bewölkung, wobei besonders in der nördlichen Hälfte Vorarlbergs leichter Regen fällt. Im Bergland, vom Rätikon bis zur Arlbergregion, setzt sich zunehmend Föhnwetter durch, was das Gebiet länger trocken hält. Es wird stark windig bis stürmisch auf den Bergen und in den Föhngebieten, bei sehr milden Temperaturen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad, können jedoch bei Föhneinfluss höher ausfallen. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 12 und 18 Grad, abhängig von den Windverhältnissen.

Ausblick auf das Wochenende

Am Freitag entwickelt sich voraussichtlich ein Italientief, das bereits in der Nacht zu ergiebigem Niederschlag führt, mit Schneefallgrenzen um etwa 1000 Meter, die bei stärkerem Niederschlag auch tiefer liegen können. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag von Westen her nach und am Nachmittag klart es oft auf, besonders Richtung Rheintal, wo die Temperaturen erneut 10 bis 13 Grad erreichen. Der Samstag gestaltet sich wechselhaft mit einem Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Regen- oder oberhalb von etwa 1000 bis 1300 Metern Schneeschauern. Besonders in den Bergen wird es deutlich kühler, während im Rheintal Temperaturen um die 10 Grad erwartet werden.