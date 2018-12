Wechselhaft und zu warm: So präsentiert sich der Winterstart

Der meteorologische Winteranfang 2018 präsentierte sich unwinterlich: Während in der Nacht auf Samstag noch Schnee fiel, wird es in den kommenden Tagen wärmer.

Vorarlberg startet eher unwinterlich in den Winter 2018. Zwar fiel in der Nacht auf Samstag Neuschnee – in Warth beispielsweise drei Zentimeter, wie “Ubimet” berichtet. Allerdings wird es in den kommenden Tagen deutlich wärmer.

Es wird milder Der Sonntag beginnt stark bewölkt bis bedeckt. Schon am Vormittag beginnt es leicht zu regnen, der Niederschlag wird im Laufe des Nachmittags stärker, die Schneefallgrenze steigt dabei von 1500 Meter gegen 2000 Meter. Vor allem in höheren Lagen und am Alpennordrand kommt zudem kräftiger böiger Westwind auf und es wird spürbar milder. Tiefstwerte: -1 bis +3 Grad, Höchstwerte: 8 bis 12 Grad.

Meist dicht bewölkt und verregnet verläuft der Montag. Außerdem ist es in höheren Lagen stark windig aus West. Damit ist es aber mild mit 10 bis 14 Grad in tiefen Lagen, die Schneefallgrenze liegt nahe 2000 Meter. In den Weststaulagen fällt der Niederschlag recht kräftig aus. Tiefstwerte: 3 bis 8 Grad, Höchstwerte: 10 bis 14 Grad.

Mehr Niederschläge Anhaltende West- bis Nordwestströmung lässt am Dienstag laut ZAMG weiterhin unbeständiges und niederschlagsträchtiges Wetter erwarten. Trendmäßig kühlt es gegenüber dem Vortag schon etwas ab, womit die Schneefallgrenze eher gegen 1500 Meter sinkt. Nachmittags Beruhigung.