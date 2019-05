Wechselbad der Gefühle

Ein Sieg und eine Niederlage für den SC Admira Dornbirn.

Dornbirn. So perfekt wie die Fußballwoche für den SC Admira begann, so bitter endete diese vergangenes Wochenende auf der Sportanlage im Forach.

Nach einem fulminanten 2:1 Auswärtssieg gegen Favorit Lauterach am Dienstag, waren die Admiraner so richtig in Fahrt. Die nächsten drei Punkte sollten beim Heimspiel gegen den SC Röthis her. Bekanntlich gehört die Schwarz-Elf aus dem Oberland aber nicht gerade zu den Lieblingsgegnern der Dornbirner. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Zuschauer sahen eine tolle Fußballpartie und trotz einer guten Mannschaftsleistung der Admiraner, waren es wieder einmal die Oberländer, die vor dem Tor effektiver waren und am Ende für eine 1:4 Klatsche sorgten.