Wechsel in der Landesgeschäftsführung der ÖVP NÖ

In der Landesgeschäftsführung der ÖVP Niederösterreich wird per Anfang September ein Wechsel vollzogen. Bernhard Ebner (50), der diese Funktion seit 2015 ausübte, wird nach Angaben vom Mittwoch Direktor für Organisation und Kampagnen der Bundespartei. Als neuer niederösterreichischer Parteimanager folgt ihm Matthias Zauner nach. Der 37-Jährige fungiert derzeit als NÖAAB-Landesgeschäftsführer und ist auch Bundesratsmitglied.

"Wir haben mit Bernhard Ebner einen der versiertesten Experten Österreichs für die Organisation und Durchführung von Wahlauseinandersetzungen gewinnen können. Eine Persönlichkeit, die ich beruflich und privat kenne und schätze", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in einer Aussendung. Ebner werde die "Kampagnenfähigkeit der ÖVP verstärken", urteilte Generalsekretär Christian Stocker.

Mit Ebner holt sich die Bundes-ÖVP damit jenen Mann u.a. für Kampagnen an Bord, der im Jänner bei der Landtagswahl in Niederösterreich das schwächste Ergebnis der Volkspartei seit 1945 zu verantworten hatte. Geholt wurden 39,93 Prozent, das bedeutete gegenüber 2018 ein Minus von 9,70 Prozentpunkten. Im angesprochenen Jahr 2018 hatte die ÖVP unter Ebners Federführung allerdings mit 49,63 Prozent die Absolute an Mandaten erfolgreich verteidigt.