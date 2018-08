Wawrinka nach Sieg über Nishikori vor Rückkehr in Top 100

Der Schweizer Stan Wawrinka hat am Mittwoch (Ortszeit) beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati mit einem 6:4,6:4-Sieg gegen den Japaner Kei Nishikori seine Aufwärtstendenz der vergangenen Wochen bestätigt. Der dreifache Gewinner von Grand-Slam-Turnieren drehte die Partie nach einem 1:4-Rückstand im ersten Satz mit dem Gewinn von sieben Games in Serie

Im Achtelfinale spielt Wawrinka am heutigen Donnerstag gegen den Ungarn Marton Fucsovics, ursprünglich als Zweitrundengegner des nicht angetretenen Dominic Thiem vorgesehen. Bei einem Sieg könnte der lange verletzt gewesene “Stan the man” nächste Woche wieder in die Top 100 zurückkehren. Aktuell nimmt er Position 151 ein. Im Viertelfinale könnte es zum Schweizer Duell mit Roger Federer kommen. Deren bisher letztes Duell hatte es im März 2017 im Finale von Indian Wells gegeben.