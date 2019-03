Wattens und Ried in 2. Liga im Gleichschritt nur remis

Die Aufstiegsaspiranten haben am Freitagabend in der 18. Runde der 2. Fußball-Liga weitere Punkte abgegeben. Tabellenführer WSG Wattens ist nach einem 1:1 (0:0) bei Austria Klagenfurt auch nach drei Frühjahrsspielen sieglos. Der erste Verfolger SV Ried kam zu Hause gegen den Kapfenberger SV nicht über ein 0:0 hinaus und liegt weiter drei Punkte hinter den Tirolern.

Wattens musste nach einem 0:3 gegen Ried und einem 1:1 beim SV Lafnitz den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Spitzenreiter führte zwar dank eines Freistoßtreffers seines Toptorschützen Benjamin Pranter (10 Ligatore) in der 68. Minute, kassierte in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleich. Der Kanadier Scott Kennedy traf für die Kärntner nach einem Freistoß per Kopf (91.). Die Klagenfurter sind nach drei Spielen unter den neuen deutschen Besitzern weiter ungeschlagen.