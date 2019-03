Wattens feierte im Titelkampf 5:1-Sieg gegen FAC

Die WSG Wattens hat im vierten Frühjahrsspiel der 2. Fußball-Liga den ersten Sieg gefeiert. Die Tiroler setzten sich am Sonntag im Gernot-Langes-Stadion gegen den FAC nach einem frühen 0:1-Rückstand noch deutlich mit 5:1 durch. Der Tabellenführer liegt damit auch nach der 19. Runde drei Punkte vor Verfolger SV Ried. Die Innviertler hatten am Freitag beim FC Liefering 6:2 gewonnen.

Der FAC profitierte zu Beginn von einem Schnitzer von Andreas Dober, dessen Rückpass auf Tormann Ferdinand Oswald zu kurz ausfiel. Der Ex-Rapidler Philipp Malicsek (7.) schnappte sich den Ball und schob ohne Mühe zur frühen Gäste-Führung ein. Wattens tat sich weiter schwer, kamen nach einer Standardsituation aber so richtig in die Partie. Nach einem Pranter-Freistoß war David Gugganig (29.) mit dem Hinterkopf erfolgreich. Sechs Minuten später traf Clemens Walch wuchtig von der Strafraumgrenze unter die Latte. Noch vor dem Seitenwechsel avancierte Gugganig (43.) neuerlich per Kopf nach Pranter-Eckball zum Doppel-Torschützen.