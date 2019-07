Wattens bog Austria 3:1, WAC siegte bei Admira 3:0

Aufsteiger WSG Tirol hat mit einem 3:1-Heimsieg über Austria Wien eine gelungene Rückkehr in die Fußball-Bundesliga gefeiert. Im zweiten Samstag-Spiel der 1. Runde setzte sich Europacupstarter WAC mit 3:0 bei der Admira durch. Bereits am Freitag hatte Meister Salzburg die Saison 2019/20 mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Rapid eröffnet.

Nach einem von Florian Klein abgelenkten Kopfball Ione Cabreras (26.) und einer Lucic-Abwehr bei einem Köpfler Benjamin Pranters (33.) lag die Führung für die Tiroler schon in der Luft, wenig später war es nach Eckball dann so weit: Von Serbests Rücken sprang der Ball aus Kurzdistanz ins Tor.

Auch der WAC startete erfolgreich in die Saison und führt die Tabelle nach den Samstag-Spielen an. Der WAC bezwang die Admira dank drei Treffern von Neuzugängen mit 3:0 (1:0) und feierte den ersten Sieg in der Südstadt seit März 2016. Matchwinner beim erfolgreichen Bundesliga-Debüt von Coach Gerhard Struber war der Israeli Shon Weissman (43., 55.), dessen Teamchef Andreas Herzog als Experte im TV-Studio den starken Auftritt sah. Seine erste Chance vergab der von Maccabi Haifa geholte Stürmer (28.), die zweite Chance ließ er per Kopf nicht aus. Nach der Pause legte der 23-Jährige den zweiten Treffer nach und ist damit laut Sky-Statistik der erste Spieler seit sieben Jahren (Terrence Boyd für Rapid), der seinen Bundesliga-Einstand mit einem Doppelpack krönte. Unmittelbar danach musste er verletzt vom Feld, sein Ersatzmann Anderson Niangbo sorgte für den Endstand (76.).