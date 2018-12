Wasser Marsch im Megakraftwerk

Schon seit dem Mittelalter wird im Montafon Energie aus Wasserkraft genutzt. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Nun steht das Obervermuntwerk II vor der Eröffnung. In knapp fünf Jahren Bauzeit hat der Vorarlberger Energiedienstleister Illwerke vkw dieses Megakraftwerk zwischen dem Vermunt- und dem Silvrettasee im Montafon realisiert. Das Obervermunt II ist ein Pumpspeicherkraftwerk mit einer Leistung von 360 Megawatt und gehört mit seiner innovativen Technik zu den modernsten Kraftwerksanlagen der Welt. Durch die Pumpspeicherung kann Energie genau dann zur Verfügung gestellt werden, wenn sie gebraucht wird. Investiert wurden in das zweitgrößte Kraftwerk der Illwerke (nach dem Kopswerk II) rund 500 Millionen Euro.

Der deutsche Energieversorger EnBW sicherte sich vertraglich 50 Prozent des Stroms und beteiligte sich dafür an den Errichtungskosten. Aktuell läuft das Kraftwerk im Probebetrieb, heuer soll das Projekt abgeschlossen und am 7. Juni 2019 die offizielle Eröffnung gefeiert werden. Erstmals konnte das Ergebnis Tausender Arbeitsstunden 2018 in natura erlebt werden. „Wir konnten gemeinsam mit dem ,Ersten Drehen‘ erstmals die Turbine in Bewegung setzen. Für uns als Vorstand, für die Projektleitung und alle am Projekt Beteiligten war das ein ergreifender Moment. Seit Anfang Juli ist nun die Maschine 1 sogar im Probebetrieb“, betonen die Vorstände der Illwerke vkw, Christof Germann und Helmut Mennel. Stolz sind sie auch darauf, dass in den vergangenen knapp fünf Jahren nicht nur der eng gesteckte Zeitplan, sondern auch der avisierte Kostenrahmen eingehalten werden konnte.