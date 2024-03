Wasser für die Charts zum Weltwassertag

NGO will Wasser in die Charts spülen

Wasser plätschert, rinnt, strömt, tropft - und das über eineinhalb Minuten: "Water Wonderful World" heißt ein neuer "Song", oder besser: eine Soundcollage, in Anspielung auf Louis Armstrongs Klassiker "What A Wonderful World". Die international tätige NGO Viva con Agua, die sich für sauberes Trinkwasser einsetzt, will zum morgigen Weltwassertag (22. März) die Geräusche von Wasser zum Hit machen und so eine Sensibilisierung für "diese wichtige Ressource allen Lebens" schaffen.

Ziel sei es, "den kurzen Clip durch möglichst viele Streams, also unter Beteiligung der Bevölkerung, in die Charts zu bringen", hieß es in einer Aussendung der Organisation. 703 Millionen Menschen weltweit leben ohne Basisversorgung und Zugang zu sauberem Trinkwasser. Dabei sei dies "ein grundlegendes Menschenrecht". Der "Song" ist ab Freitag, 22. März, 0.00 Uhr, auf allen gängigen Musikplattformen streambar.