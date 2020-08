Waschfahrzeuge für Biomülltonnen ab sofort im Einsatz

Seit kurzem werden in unserer Stadt die Biotonnen nach dem Entleeren nicht mehr mit dem gewohnten Einstecksack versehen. Stattdessen werden die Behälter direkt nach dem Leeren am Fahrzeug gewaschen.

Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist leider oft anders. Viel zu oft wird Bioabfall in Kunststoffsäcken vorgesammelt und so in die Biotonne oder den Biosack gegeben. Dies haben die Abfallanalysen deutlich gezeigt. Bei der Aufbereitung des Bioabfalls verursachen diese Säcke Probleme und müssen zu Beginn des Prozesses aufwändig aussortiert werden. Zudem ist nicht sichergestellt, dass der gesamte Kunststoff aussortiert wird und somit landet in Folge Mikroplastik auf unseren Feldern und in unserem Nahrungskreislauf.