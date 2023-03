Was wir in Zukunft (nicht) essen wollen

Nicht immer sind die klimaschonenden Alternativen appetitanregend.

Die Zukunft wird längst auf den Tellern entschieden. In den letzten Jahren lassen sich einige Trends erkennen. Zum Teil klingen diese aber in der Theorie besser als in der Praxis.

Insekten

1400 essbare Insektenarten gibt es laut UN-Welternährungsorganisation (FAO) auf der Welt. Da sollte eigentlich für jeden Geschmack etwas dabei sein, könnte man nun scherzen. Doch alles, was krabbelt, hüpft oder mit dünnen Hautflügeln fliegt ist hierzulande eher selten am Teller zu finden. Die Nachhaltigkeitsbilanz spräche aber durchaus dafür, den eigenen Ekel zu hinterfragen und zu überwinden. Der Wurm oder die Heuschrecke gelten als wegweisende Alternative zu Kuh oder Schwein. Für die gleiche Menge an Proteinen braucht Fleisch von Rindern zehnmal mehr Futtermittel und 1000-Mal mehr Wasser. Zudem wird 100-Mal mehr CO 2 in die Atmosphäre geblasen. Insekten enthalten auch die wertvollen mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Erst 2022 ließ die EU-Kommission mit Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers weitere Insekten als Nahrungsmittel zu. Wem der Anblick zu viel ist, kann es auch einmal gemahlen versuchen: Insektenmehl eignet sich gut, um es unter herkömmlichen Kuchen- oder Brotteig oder in Müsli zu mischen und die Speisen proteinreicher zu machen.

Algen

Algen haben nicht das beste Image im Westen. Sie sehen nicht sehr appetitlich aus, riechen nicht besonders gut und fühlen sich glitschig an, wenn sie nass sind. Beim Strandurlaub stören sie. Beliebter sind sie im japanischen Sushi. Neue Forschungsergebnisse, die im Fachblatt „Nature Sustainability“ veröffentlicht wurden, zeigen die wichtige Rolle, die Algen bei der Klimarettung spielen können. Sie konkurrieren im Anbau nicht mit den Nutzflächen an Land und gelten als reich an Nährstoffen. „In einem Szenario, in dem wir zehn Prozent der menschlichen Ernährung weltweit durch Algenprodukte ersetzen, könnte die ­Erschließung von 110 Millionen Hektar Land für die Landwirtschaft verhindert werden“, heißt es in der Studie.

3D-Drucker

Bekannt ist diese Technologie bereits aus der Serie „Raumschiff Enterprise“. Da konnten die Crew-Mitglieder bei einem sogenannten „Replikator“ bestimmte Speisen oder Getränke bestellen, die dann aus dem Nichts manifestiert werden. Diese Science-Fiction-Fantasie wird nun teilweise Realität. Nicht nur die Industrie setzt immer häufiger 3D-Drucker ein. Auch in der Nahrungsmittelindustrie wird intensiv daran geforscht. Damit können präzise Formen, Geschmäcker oder Texturen hergestellt werden. Zudem könnte essbares Fleisch aus lebenden Zellen erzeugt werden, die sich vermehren und die echtes Muskelgewebe bilden. Das sogenannte Bioprinting-verfahren ist bereits in zahlreichen Ländern im Versuchsstadium.

Regionale Lebensmittel