Was wäre Vorarlberg ohne Kirche?

Bischof Benno Elbs spricht sich für eine Stärkung von Frauen in der Kirche aus.

"Einsatz für die Menschlichkeit"

217.153 Menschen in Vorarlberg gehören der katholischen Kirche an, was rund 53 Prozent der Bevölkerung entspricht. Täglich werden in hunderten Initiativen unzählige Kontakte zu Menschen allen Alters und Schichten geknüpft. Unter anderem ist ein breites Netzwerk von über 20.000 ehrenamtlichen Mitarbeitenden für Menschen in Not da. Am Donnerstag stellten Verantwortliche der Kirche die Frage in den Mittelpunkt, wie Vorarlberg ohne den kirchlichen Leistungen aussehen würde. "Der Einsatz für die Menschlichkeit, das Miteinander und die Begleitung von Menschen in Trauer, Krankheit, Tod: Hier wird von Seiten der Kirche viel Begleitung gemacht", betont Bischof Benno Elbs bei Vorarlberg LIVE. Ebenso werde von den Menschen die Feier von Gottesdiensten mit ihrer Liturgie geschätzt. "Das Feiern ist gerade in Zeiten wie diesen wichtig, ebenso dass man die Freude und die Zuversicht nicht verliert."