Was Valle live in der "Gummizealla" macht

Nevenka Komes und Valentin Sottopietra waren am Montag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprachen über das Stück "Gummizealla".

Das rasante Theater-Kabarett "Gummizealla", das ab dem 7. Oktober 2022 im TiK in der Dornbirner Stadthalle aufgeführt wird, stellt den Lehrerberuf aus fünf verschiedenen Sichtweisen in den Mittelpunkt.

Geschrieben hat das Stück die langjährige Lehrerin Nevenka Komes, Schauspieler Valentin Sottopietra tritt in fünf verschiedenen Rollen auf. "Das ist schon eine Challenge, auch das Textlernen fällt mir nicht mehr ganz so leicht wie vor 40 Jahren. Aber es macht einfach Spaß und ich stehe gerne auf der Bühne." Nevenka Komes betont: "Die Geschichten sind nicht erfunden, sondern wirklich so in den vergangenen 33 Jahren passiert, obwohl man sie zum Teil kaum glauben kann."