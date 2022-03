Was soll ich studieren? So gelingt die Studienwahl

Wer studieren möchte, dem bietet sich in Österreich eine große Auswahl an Universitäten und Studienrichtungen. Um die richtige Entscheidung zu treffen, gibt es einige Punkte zu beachten.

Alleine in Österreich stehen Studienwilligen 22 staatliche Universitäten, 16 Privatuniversitäten, 21 Fachhochschulen und 14 Pädagogische Hochschulen zur Verfügung. Im Wintersemester 2020/21 studierten an Österreichs Hochschulen 281.791 Österreicherinnen und Österreicher ein ordentliches Studium oder ein Lehrgangsstudium.

Hauptstudienrichtungen

Die gefragtesten Hauptstudienrichtungen an öffentlichen Universitäten sind Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften, Technik und Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. An den Privatuniversitäten liegen die Schwerpunkte bei Medizin, Geisteswissenschaften und Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie einer künstlerisch-wissenschaftlichen Ausbildung. An den Fachhochschulen liegt der Schwerpunkt in den Ausbildungsbereichen Technik, Wirtschaft und Gesundheitswissenschaften.