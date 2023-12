Was nun aus dem ehemaligen El Capitan wird

Die alte Diskothek bekommt einen komplett neuen Glanz verliehen.

Im Frühjahr hat die Diskothek El Capitan in Rankweil die Pforten nach 16 Jahren endgültig geschlossen. Das Lokal bleibt aber nicht leer – neues Leben und frische Farbe kommen dank des neuen Besitzers Andi Bauer hinein.

„Ich möchte auf jeden Fall das EL Capitan ehren. Ich trete da in sehr große Fußstapfen“, sagt er. Bauer ist kein Neuling in der Clubszene. Er war einige Jahre Betriebsleiter der Diskothek K-Shake in Röthis. „Die Nachtgastronomie war mir immer schon eine Herzensangelegenheit.“