„Was man gern macht, macht man gut“

Elias Niel vermittelt dem Dornbirner Baseball-Nachwuchs die Freude am Sport.

Dornbirn. Wenn der Corona-Virus keinen Strich durch die Rechnung macht, startet die Kinderliga Vorarlberg U10 im Baseball am 25. April in die neue Saison. Bis dato haben Dornbirns jüngste Baseballspieler zweimal wöchentlich – heuer erstmals auch im Indoor Batting Cage – trainiert. Anfang Winter hat Neo-Coach Elias Niel das Training der U10-Kinder übernommen. Gemeinsam mit Tanja Rauser und Chris Squires vermittelt er den Jüngsten mit viel Engagement die Begeisterung am Baseballsport.