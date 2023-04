Dr. Florian Buehler, Hochschullehrer FH Vorarlberg, sprach am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" über künstliche Intelligenz.

Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich rasant weiter. Florian Buehler, Hochschullehrer an der Fachhochschule Vorarlberg, ist gemeinsam mit Kollegen von Universitäten in Amsterdam und British Columbia der Frage nachgegangenen, ob KI sogar kreativ sein kann.

Wie Menschen auf KI-Kunst reagieren

"Wir haben untersucht, wie Menschen auf Kunst reagieren, die von Künstlicher Intelligenz erschaffen wurde", erläuterte der Wissenschafter am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE". Im Rahmen der Forschungsarbeit wurden den Teilnehmern Kunstwerke wie Bilder, Poster oder Musikclips von KI sowie Menschen gezeigt und zufällig bezeichnet. Die Forscher gingen dabei der Frage nach, welchen Eindruck Kunst beim Konsumenten hinterlässt und ob die Kreativität anders bewertet würde. Dabei habe sich herausgestellt, dass KI-Kunst allein wegen der Bezeichnung negativer bewertet wurde. "Dies führte uns zur These, dass KI-Kunst kreativ sein kann." Dass Künstliche Intelligenz bei manchen für Ängste und Unsicherheit sorgt, ordnete der Wissenschafter als eine Art Schutzmechanismus ein.

Insgesamt stehe die Diskussion hinsichtlich ethischer oder philosophischer Grenzen erst am Anfang. Wichtig sei für die Zukunft ein Technikverständnis und kritische Digitalkompetenzen zu vermitten. Sprich zu verstehen, was Künstliche Intelligenz kann und was die Auswirkungen sind. Buehler geht davon aus, dass KI in den nächsten Jahrzehnten in allen Lebensbereichen zu finden sein und positiv überraschen wird. Er sieht die Technologie im Hinblick auf Fragestellungen zu Klima oder Gerechtigkeit als Hilfsmittel, um Lösungen zu finden.