Was ist den Klausern wichtig?

Die Wünsche und Anregungen der Bürger fließen in der REP ein.

Wie soll sich die Gemeinde Klaus in Zukunft entwickeln? Wie soll der Ortskern aussehen? In welche Richtung soll sich die Mobilität entwickeln? Antworten auf diese und viele weitere Fragen soll der Räumliche Entwicklungsplan (REP) liefern. Jetzt waren die Bürger am Zug und konnten ihrerseits mittels Online-Voting ihre Antworten auf die Fragen der Zukunft deponieren.