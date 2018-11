„Was ist bäuerliche Landwirtschaft wert?“

LANDWIRTSCHAFTLICHE VIELFALT.

Naturschutz ist Umweltschutz ist Klimaschutz! Für die Permakulturpioniere Dorothea und Armin Rauch bedeutet die Vielfalt der Permakultur Harmonie für Ökonomie, Ökologie und Soziologie: „Im Garten wächst alles im Naturkreislauf, das heißt düngen mit eigenem Kompost, Mulchschicht aufbringen, damit der Boden nicht austrocknet und somit Gie߬wasser sparen und das Bodenleben schützen. Die Nützlinge einsetzen, damit man keine Schädlinge bekämpfen muss.“ Nach den Prinzipien der Permakultur zu leben und zu arbeiten bedeute auch, sich unabhängig von Saatgutkonzernen zu machen und Samen selbst zu ernten – von samenfesten Sorten. So werden etwa Gemüseraritäten wieder belebt und gute alte Sorten erhalten. „Unsere Landwirtschaft BioBergVielfalt wird seit 1995 kontrolliert biologisch bewirtschaftet“, informiert Armin Rauch. „Mit 20 Aufzuchtrindern als Einstelltiere und zwei Ochsen für die Selbstversorgung mit Fleisch können wir unsere 13 Hektar steiles Grünland bewirtschaften, ohne die Natur durch Leistungsdruck belasten zu müssen. Mit 60 Legehennen, 20 Zierhennen und Hähnen haben wir genug Eier für uns selbst und für den Verkauf. Wir bewirtschaften über 100 Hochstämme im Streuobstbereich und 150 kleinwüchsige Bäume und Sträucher. Daraus gibt es guten Süßmost, Gärmost, Marmeladen, Chitins und Edelbrände aus alten Obstsorten sowie aus neuen und exotischen Früchten wie Pfirsich, Kiwis, Kaki, Melonen, Goji-¬Beeren u. v. m. Auf unserem Acker wachsen Dinkel, Süßkartoffeln und anderes Lagergemüse. Im Folientunnel mit darunterlegendem Teich gedeihen über 60 Tomatensorten, Chilis, Paprikas, Tomatillos, mexikanische Zwerggürkchen und Inkagurken“, zählt der ausgebildete landwirtschaftliche Facharbeiter, Baumwärter, Wanderführer, Edelbrand- und Mostsommelier, Permakulturberater und Grünland-Bodenpraktiker. „Dorothea ist Kräuterpädagogin, deren Gartenkräuter per Solartrockner in Eigenbau getrocknet und zu Kräutersalz und Teemischungen verarbeitet werden.“ Energie kommt von der Solaranlage, via Restwärme des Brotbackofens und fürs Anzuchthaus von 140 verschiedenen Jungpflanzen sowie die Brennerei von der Hackschnitzelheizung: „Unser Bestreben ist es, die ganze Vielfalt am Hof in Wechselwirkung zueinander zu sehen. Unser Wissen geben wir gerne weiter.“

Regional ist optimal

„Wir wollen im Kreislauf der Natur auf einer klein strukturierten Landwirtschaft hochwertige Produkte erzeugen und diese natürliche Produktion für unsere Kunden erlebbar machen“, informieren die Tierschutzpreisträger Daniela und Martin Hehle vom Hörbranzer Bioladen und Freilandhof. Achtsamer Umgang mit Menschen, Tieren und Natur lautet ihre Lebensphilosophie. „Wir sind offen für Neues und pflegen verantwortungsvollen Umgang mit allem, was uns anvertraut ist.“ So seien für nachhaltigen Klimaschutz u. a. die Anpassung von Fördergeldern an die Naturkreislaufwirtschaft, das bewusste Kaufverhalten der Verbraucher, der Schutz von Grund und Boden sowie gesunde Bodenkultur und Einkommenssicherheit für die bäuerliche Landwirtschaft unumgänglich. „Bio und regional ist optimal“, sagt die Familie Hehle. „Sollte sich die Einkommens¬situation für Hofübernehmer nicht als attraktiv genug erweisen, werden sie in die Wirtschaft abwandern, die mit höheren Gehältern, einer 5-Tage-Woche und 5 Wochen Urlaub bessere Bedingungen bieten als der eigene Hof. Warum sollen Flächen bewirtschaftet werden, die als Bauland ein Vielfaches einbringen? Je mehr Höfe aufgegeben werden, um so mehr Land wird im Besitz von Nicht-Landwirten sein, bei denen die nächsten Generationen keinen Bezug mehr zu diesem Land haben. Warum sollen sie ihren Grund und Boden an Landwirte verpachten, wenn es lukrativere Möglichkeiten der Verwertung gibt. Es gibt verschiedene Denkansätze, aber es wird immer das produziert werden, was gekauft wird. Die Frage muss in Zukunft sein, was ist uns Land¬bewirtschaftung wert und wie können wir sie beeinflussen, dass der Landwirt und der Konsument gleichermaßen davon profitieren?“

Qualität statt Quantität

„Uns ist wichtig, die klassischen auf Quantität ausgerichteten Wege zu verlassen. Weg von industrieller Massenproduktion von Milch und Fleisch. Und das unabhängig davon, ob dadurch noch irgendwelche Fördergelder fließen oder nicht. Unser Ziel war und ist es, im Einklang mit der Natur und den Tieren zu leben, die wir am Hof halten. Hierbei hat vor allem die artgerechte und liebevolle Haltung unserer Tiere einen sehr hohen Stellenwert“, erläutert die Familie Caprice und Stefan Innauer, die am Eichenberg Bio¬rinder, Hühner, Enten und Kaninchen hält und mit dem Vorarlberger Tierschutzpreis ausgezeichnet wurde. Der Innauerhof ist für die Tiere eine Wohlfühloase, wo auch der „ressourcen-schonende Umgang mit allem, was wir am Hof nutzen oder einsetzen, höchsten Stellenwert hat“. Caprice und Stefan haben beide die Landwirtschaftsschule absolviert und Caprice schließt heuer als Betriebsführerin die Ausbildung zur Kräuterpädagogin ab. „Diese dient als Basis, um unsere Tiere mit Kräutern zu versorgen und bei Bedarf heilen zu können. Ebenso, um unseren Urlaubsgästen die Kräuter auf unseren Feldern und unserer Magerwiese näherbringen zu können. Eine betriebliche Weiterentwicklung in Richtung spezieller Biokräuterprodukte ist angedacht. Wir könnten uns vorstellen, noch ein ,Krüterstüble‘ ins Leben zu rufen“, verrät Caprice Innauer.