Was die Trauer kosten kann

Trauerschmerzensgeld, Angehörigenschmerzensgeld und Schockschaden.

Die Bemessung

Auch Schmerzensgeld wegen seelischer Schmerzen ist global zu bemessen – So wurde beispielsweise einem Angehöriger, der bei der Nachricht, dass die gesamte Familie durch den Unfall ausgelöscht wurde (Tod der Ehefrau und der drei Kinder), einen Schockschaden in Form einer lebenslangen andauernden psychischen Beeinträchtigung mit Krankheitswert in der Folge sogar Arbeitsunfähigkeit und Eintritt in die Invaliditätspension erlitten hat, ein Angehörigenschmerzensgeld in der Höhe von 65.000 Euro zugesprochen. In einem anderen Fall wurde bei der Tötung einer Lebensgefährtin ein Trauerschaden in Höhe von 11.000 Euro zugesprochen. Bei der Tötung einer 6-jährigen Tochter wurde als weiteres Beispiel ein Angehörigenschmerzensgeld für Trauerschaden in der Höhe von 20.000 Euro als angemessen angenommen. Selbstverständlich kann Trauerschmerzensgeld immer nur symbolischer Natur sein, und den unermesslichen Schmerz in keiner Weise ausgleichen oder den Verlust ersetzen.