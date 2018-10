Was der Fruchtgenuss erlaubt

Eine andere Person als der Eigentümer ist berechtigt eine Sache zu nutzen.

Die Einkünfte aus der Nutzung der Substanz werden beim Fruchtgenussberechtigten besteuert. Die steuerliche Geltendmachung der Abschreibung steht dem (wirtschaftlichen) Eigentümer der Sache zu (also meist dem Fruchtgenussbesteller). Die Problematik dabei: Der Fruchtgenussberechtigte hat zwar Einkünfte, kann aber die Abschreibung nicht geltend machen, da ihm diese nicht zusteht. Der Fruchtgenussbesteller dürfte die Abschreibung geltend machen, hat aber keine Einkünfte, mit denen er diese verrechnen könnte. Um zu verhindern, dass die Abschreibung steuerlich unberücksichtigt bleibt, akzeptiert die Verwaltungspraxis folgende Lösung: Der Fruchtgenussberechtigte zahlt dem Fruchtgenussbesteller eine Zahlung für Substanzabgeltung in Höhe der Abschreibung. Diese Abgeltungszahlung kann vom Fruchtgenussberechtigten steuerlich geltend gemacht werden. Der Fruchtgenussbesteller hat in Höhe der Abgeltungszahlung zwar Einnahmen, diesen steht aber die tatsächliche Abschreibung in selber Höhe als Ausgabe gegenüber. Voraussetzungen für die steuerliche Aner­kennung der Abgeltungszahlung: