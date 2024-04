Kann man Demenz an den Augen vorhersagen?

Kann man Demenz an den Augen vorhersagen? ©CANVA

Kann man Demenz an den Augen vorhersagen? ©CANVA

Was Demenz mit Ihren Augen zu tun hat

Wer immer schlechter sieht, könnte womöglich in Zukunft an Demenz erkranken. Forscher sagen, dass sich Augenprobleme in Kombination mit Hirnabbau über zwölf Jahre vor der Diagnose zeigten. Die Hoffnung: Demenz könnte bereits im Früh-Stadium erkannt und behandelt werden.

Forscher der Universität Loughborough (Großbritannien) nahmen die Gesundheitsdaten von 8623 gesunde Menschen über Jahre genauer unter die Lupe. 537 erkrankten an Demenz. Diese schnitten bei Seh-Tests schlechter ab als die anderen Probanden.

Die Veränderungen im Gehirn (Amyloid-Plaques) könnten zuerst das Sehvermögen angreifen, bevor das Gedächtnis betroffen ist. Bedeutet: Seh-Tests könnten schon Defizite aufdecken, bevor Gedächtnis-Tests Alarm schlagen.

Erkennen von Gesichtern

Betroffene haben meist Schwierigkeiten, Gesichter zu erkennen. Gesunde Menschen scannen das Gesicht von den Augen über die Nase zum Mund, Alzheimer-Patienten tun dies nicht.

„Wir haben Hinweise darauf, dass Menschen mit Demenz die Gesichter neuer Menschen ineffizient verarbeiten“, berichten die Forscher in einer Pressemitteilung.

self all Open preferences.

Die Forscher haben mit den Studienteilnehmern auch Seh-Tests durchgeführt. Diese mussten einen Knopf drücken, sobald sie auf einem Bildschirm ein aus beweglichen Punkten gebildetes Dreieck sahen. Demenz-Patienten konnten das Dreieck erst später erkennen, verglichen mit den anderen Teilnehmern.

Ablagerungen im Gehirn („Plaques“) verursachen eine Demenz. Diese lagern sich zuerst an den Sehnerven an. Später würden Bereiche des Erinnerungsvermögens im Gehirns geschädigt werden.

Zu der Studie: https://www.lboro.ac.uk/media-centre/press-releases/2024/april/how-your-vision-can-predict-dementia/