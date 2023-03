„Was darf i bringa?“

Die „emsbachinnen“ laden am Dienstag, dem 21. März 2023, um 19 Uhr in den Gasthof Habsburg zum Frühlingsbeginn ein.

Die Habsburg und der Frühlingsgarten waren traditionelle Gasthäuser in Hohenems, ganz wichtig vor allem für Männer und doch mit einem starken Bezug zu Frauen. Stammtische waren Treffpunkte für Männer. Dass die Stammtische oft rund waren, kommt noch von der Tafelrunde der Ritter. Später, in unserer Zeit, wurden diese häufig auch einsamen „Ritter“ dann im Sozialraum Gasthaus von der weiblichen guten Seele des Hauses betreut. Frauen waren Gastwirtinnen, aber dass sie alleine in Gasthäuser gingen, war früher nicht üblich, und doch haben sie so viele Gasthäuser und deren Gäste geprägt.