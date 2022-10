Was beim Vermögensaufbau für die nächste Generation wichtig ist

Eltern und Großeltern wünschen sich für ihren Nachwuchs einen finanziell möglichst sorgenfreien Start ins Erwachsenenleben.

Beliebteste Vorsorgeform ist immer noch das Sparbuch. Vom Sicherheitsaspekt her ist das auch eine vernünftige Wahl – zumal hier die gesetzlich geregelte Einlagensicherung zieht. Ähnliches gilt für den Bausparvertrag, der nicht nur einen soliden Kapitalsockel schafft, sondern in weiterer Folge Darlehen für Wohneigentum oder Ausbildungsmaßnahmen ermöglicht. Jäger: „Wer auf langfristigen Vermögensaufbau abzielt, sollte über die Sparklassiker hinaus seinen Fokus auch auf die Kapitalmärkte legen. Für Einsteiger in die Geldanlage empfehlen sich in mehrerlei Hinsicht Investmentfonds.“ Eine Kapitalverwaltungsgesellschaft investiert hier das Fondsvermögen in einen oder mehrere Anlagebereiche und sorgt mit der überlegten Aufteilung in Einzelwerte schon von sich aus für eine Risikostreuung. Entscheidet man sich für einen Fondssparplan, erwirbt man monatlich Anteile an einem oder mehreren Investmentfonds nach Wahl. „Damit ist es möglich, bei monatlichen Beträgen ab 50 Euro auf lange Frist kontinuierlich Kapital zu erwirtschaften“, so der Sprecher der Vorarl­berger Sparkassen: „Sollte es finanziell knapp werden, kann die Veranlagung reduziert oder komplett ausgesetzt werden.“ Die monatlichen Einzahlungen mildern bei längerer Laufzeit das Risiko eines ungünstigen Einstiegskurses. Einlagegarantien wie bei Sparbüchern gibt es allerdings nicht.