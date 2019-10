Sie ist das Gesicht von "Friday For Future": Greta Thunberg. Die junge Schwedin ist allerdings nicht überall beliebt und wird immer öfter attackiert - und die Anfeindungen werden immer geschmackloser!

Wie VOL.AT vor einigen Tagen berichtete, hängten Unbekannte eine Greta-Thunberg-Puppe mit der Aufschrift "Greta is your god" von einer Brücke. Im Netz wird sie angefeindet, von Trump und Putin ignoriert - oder verspottet .

Auch in Vorarlberg polarisiert die Klimaschutz-Aktivistin. Ende September erst demonstrierten mehrere Tausend in Bregenz im Rahmen der "Fridays-For Future"-Bewegung. Doch warum polarisiert Greta Thunberg so sehr?