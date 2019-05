Warum braucht gerade die langfristige Vorsorge flexible Garantien?

Sparvorhaben mit einem Anlagehorizont von über 20 Jahren können Risiken ausgesetzt sein, die uns heute vielleicht noch überhaupt nicht bewusst sind.

Jeder möchte, dass sein hart verdientes Geld möglichst sicher angelegt wird. Gleichzeitig erwartet man sich von seiner Anlage ein gewisses Wachstum. Allerdings ist die Situation an den Kapitalmärkten seit Langem unsicher und das aktuelle Zinsumfeld stellt im Hinblick auf die Erzielung von Renditen eine Herausforderung dar. Zur Sicherung der Vermögensanlage können Kunden und Berater nach wie vor auf zwei Instrumente zurückgreifen. In der Versicherungswirtschaft gibt es die klassische Lebensversicherung mit der garantierten Versicherungssumme zum Laufzeitende. Ihr Nachteil ist die geringe Ertragserwartung durch die sehr konservative Veranlagung im Deckungsstock und der Garantieverzinsung von derzeit jährlich 0,5 Prozent.

Die andere Form der Absicherung erfolgt über die Asset Allocation. Sei es direkt durch die Wahl von konservativen Anlagen wie Anleihen oder Geldmarktinstrumente, oder verpackt in ein klassisches Garantiekonzept mit einer Aufteilung in renditeorientierten und absichernden Vermögenswerten.

Der Kunde befindet sich also in einer sogenannten Cash-Lock-Situation, in der Kapitalmarktchancen verpasst werden und kein Gewinn möglich ist. Genau an dieser Stelle sind die Versicherungsunternehmen gefragt, neue Produktkonzepte zu entwickeln, die nicht bloß eine Fortführung der alten Systeme sind. Ein modernes Garantiekonzept muss nicht nur den tatsächlichen Bedürfnissen des Kunden entsprechen, sondern auch den aktuellen Herausforderungen des Marktes begegnen.