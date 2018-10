Wartholz-Literaturpreis an deutsche Autorin Khoshmashrab

Im Rahmen des Literaturfestivals Wiener Neustadt ist am Samstagabend der 11. Wartholz-Literaturwettbewerb zu Ende gegangen. Der Hauptpreis in Höhe von 8.000 Euro wurde der deutschen Autorin Melanie Khoshmashrab für ihre Kurzgeschichte "Die Kuh" zugesprochen.

Khoshmashrab, geboren 1982 in Siegburg, lebt in Fürstenfeldbruck bei München, studierte Germanistik und Pädagogik in Stuttgart und ist auch journalistisch tätig. Sie ist zweifache Gewinnerin beim Schreibwettbewerb des Literaturhauses Zürich (2015, 2017) und war Stipendiatin in der Klasse Lautpoesie an der Schule für Dichtung in Wien (2016) sowie an der Bayerischen Akademie des Schreibens (2017).