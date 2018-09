Warth plant Bau einer neuen Rodelbahn

Die Winterrodelbahn soll südlich der Dorfbahn entstehen.

In Warth wird sukzessive die Infrastruktur für Gäste und Einheimische erweitert. Auch die neue Dorfbahn bedeutet einen weiteren Schritt in die Entwicklung der Gemeinde. „Neben der direkten Anbindung des Dorfzentrums an das Skigebiet wollen wir mit der Dorfbahn Warth ein völlig neues Skierlebnis für Kinder und Familien bieten – die Dorfbahn ist deshalb weit mehr als nur eine Anbindung des Zentrums ans Skigebiet“, erklärt Thomas Übelher, Prokurist der Skilifte Warth. Nun ist eine weitere Neuheit vorgesehen. Die Gemeinde Warth plant die Errichtung einer Winterrodelbahn bei der Dorfbahn. Im Rahmen des Vorhabens sind einige Geländeveränderungen im Ausmaß von insgesamt etwa 350 m2 projektiert. Geplant ist zudem eine Beleuchtung der Rodelbahnstrecke mit insgesamt elf Lichtmasten. Hierzu müssen etwa 300 Meter Kabelgräben verlegt werden, wobei der Strom jeweils von den in der Nähe gelegenen Pumpschächten der Beschneiungsanlage entnommen werden soll. Im oberen Bereich soll zudem ein neuer Schacht für die Beschneiung der Rodelbahn installiert werden. Dafür ist ein Schneileitungsgraben mit einer Länge von etwa 80 Metern geplant.