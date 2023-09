Warten auf Klimaschutzgesetz - BJV will verbindliche Ziele

Seit rund 1.000 Tagen ist in Sachen Klimaschutzgesetz Warten angesagt - die alte Regelung ist Ende 2020 ausgelaufen, seither gibt es keine gesetzlich vorgegebenen Treibhausgas-Reduktionsziele. Die Bundesjugendvertretung (BJV) fordert die Regierung deshalb auf, noch heuer verbindliche Klimaziele, die ein "1,5-Grad-kompatibles Treibhausgasbudget" gewährleisten, aufzustellen. Aus dem Klimaschutzministerium heißt es, die Gespräche zur Erarbeitung des Gesetzes würden laufen.

Das Klimaschutzgesetz lief in seiner alten Form am 31. Dezember 2020 aus, je nach Berechnung wartet man in Österreich damit am 27. bzw. 28. September seit 1.000 Tagen auf eine neue Regelung. Dabei hat die Koalition das Gesetz eigentlich in ihrem Regierungsprogramm verankert. Dieses solle mit "klaren Treibhausgasreduktionspfaden, Zuständigkeiten, Zeitplänen und entsprechenden Ressourcen" dafür sorgen, dass Österreich sein CO2-Budget nicht übersteige, heißt es darin. Schließlich solle das Land bis 2040 klimaneutral werden. Dabei berief man sich auf die Ziele des Pariser Klimaabkommens - dort legte man sich darauf fest, die Erderhitzung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen.