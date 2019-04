Warten auf den ersten Sieg

Keine Tore beim Vorarlbergligaspiel SC Admira gegen SC Fussach.

Dornbirn. Eine Nullnummer sahen die Zuschauer vergangenes Wochenende bei der dritten Frühjahrspartie des SC Admira. Zuhause empfing man den SC Fussach und wieder war es die mangelnde Chancenauswertung, die der Klocker-Elf den ersten erhofften Frühjahrssieg verwehrte. Trotz Dominanz in der zweiten Halbzeit, gelang den Dornbirnern nicht der verdiente Siegtreffer und so musste man sich am Ende mit einem 0:0 und einem Punkt zufriedengeben.