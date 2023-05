Warriors hielten NBA-Duell mit Lakers mit Heimsieg offen

Die Golden State Warriors haben in den NBA-Play-offs gegen die Los Angeles Lakers das Aus verhindert und ein sechstes Spiel erzwungen. Der Titelverteidiger in der National Basketball Association (NBA) gewann in San Francisco am Mittwoch 121:106 und verkürzte in der "best of seven"-Serie auf 2:3. Spiel sechs in Runde zwei der Western Conference findet in der Nacht auf Samstag in Los Angeles statt.

Noch mehr als die Niederlage könnte die Lakers schmerzen, dass Leistungsträger Anthony Davis im Schlussviertel augenscheinlich wegen Problemen am Kopf nach einem Ellenbogentreffer nicht mehr mitspielen konnte. Bei den Lakers verbuchte LeBron James mit 25 die meisten Punkte. Davis kam bis zu seinem Ausscheiden auf 23 Zähler.

Draymond Green war ein großer Faktor bei den Warriors. Er schuf früh mit getroffenen Dreiern einen Puffer und kam am Ende auf 20 Zähler. Bester Werfer für den Gastgeber war Stephen Curry mit 27 Punkten, auch Andrew Wiggins mit 25 Punkten hatte einen guten Abend. "Alle im Kader haben ihren Beitrag geleistet. Draymond bringt uns in einen anderen Bereich, und wir lieben einen aggressiven Andrew", sagte Curry.

Miami Heat vergab wie die Lakers den ersten Matchball. Die Mannschaft aus Florida verlor auswärts gegen die New York Knicks 103:112. Beim Sieger-Team glänzte Jalon Brunson mit 38 Punkten, bei Miami Heat war Jimmy Butler mit 19 Zählern der erfolgreichste Werfer. Durch den Sieg verkürzten die Knicks in der "best of seven"-Serie der zweiten Runde der Eastern Conference auf 2:3.

NBA-Ergebnisse vom Montag - Play-off, 2. Runde ("best of seven"): Eastern Conference: New York Knicks - Miami Heat 112:103. Stand in Serie: 2:3. Western Conference: Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 121:106. Stand in Serie: 2:3