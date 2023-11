Warren Haynes, Hidden Champion der Bluesrock-Gitarre

Warren Haynes ist einer der feinsten und gleichzeitig unterschätztesten Blues- und Rockgitarristen weltweit. Der 63-jährige US-Amerikaner war und ist Gastmusiker diverser Superstars wie der Dave Matthews Band und der Tedeschi Trucks Band. Er war auch Mitglied der 1989 wieder formierten Allman Brothers Band. Freitagabend gastierte Haynes mit seiner eigenen Formation Gov't Mule im vollen Globe Wien - und sorgte wenig überraschend für flächendeckende Begeisterung und Euphorie.

Aber in Teil zwei erfüllten sich alle Hoffnungen der Fans: Plötzlich war nicht nur die gewohnte "Heavyness" von Gov't Mule da, auch Warren Haynes griff endlich ausgiebig in die Saiten und sorgte vor allem mit seinen Soli für Fan-Entzücken. Wobei Haynes in die Nummern immer wieder scheinbar beiläufig Zitate bekannter Hits einstreut - oder solche auch gänzlich "zerlegt", am Donnerstagabend etwa Bob Marleys' "Lively Up Yourself". Souveränität ist wohl das am besten passende Wort für die Performance von Warren Haynes und seiner famosen Band.