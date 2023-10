Warnungen vor herannahendem Taifun in Hongkong

Nur einen Monat nach Schäden durch den Taifun "Saola" bereitet sich Hongkong auf einen weiteren Taifun vor: Am Sonntag gab der Wetterdienst für den herannahenden Sturm "Koinu" die dritthöchste Warnstufe aus. Die Bewohner der Küstenmetropole müssten sich auf starke Winde und heftige Regenfälle einstellen, hieß es.

Am Abend werde "Koinu" der Millionenmetropole "am nächsten kommen" und "etwa 70 Kilometer südlich an der Stadt vorbeiziehen", erklärte das Hongkonger Observatorium. Die Bevölkerung solle im Falle einer drohenden Sturmflut tiefer gelegene Gebiete meiden. Derzeit werde anhand der Windgeschwindigkeiten geprüft, ob eine höhere Warnstufe angebracht sei.