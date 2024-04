Warnungen vor einem mangelhaften Auto-Kindersitzmodell

Der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen haben im aktuellen Kindersitztest bei einem Modell gravierende Sicherheitsmängel festgestellt. Der Hersteller wurde informiert und hat reagiert: Laut Peg Perego hatte der Viaggio Twist im Oktober 2023 seine Zulassung erhalten und wurde seitdem nur in kleinen Stückzahlen verkauft. Wegen des katastrophalen Abschneidens sei der Vertrieb nun vorübergehend eingestellt worden.

Konkret handelt es sich um das Produkt Peg Perego Viaggio Twist mit Isofix-Basis des Herstellers. Eine Isofix-Station ermöglicht in dafür geeigneten Kfz-Modellen das Anbringen von Kindersitzen für Babys und Kleinkinder.

ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl fasste am Donnerstag die Testergebnisse zusammen: "Beim Frontalcrash-Versuch mit dem gegen die Fahrtrichtung montierten Sitz brach der Stützfuß am Gelenk von der Isofix-Basis ab. Danach löste sich die Sitzschale von der Basis und schleuderte mitsamt dem 15-Kilogramm-Dummy nach vorne, was bei einem realen Unfall zu schweren Verletzungen führen könnte."