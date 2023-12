Warnung vor "billigem Pyroschrott aus dem Ausland"

Polizei, Wirtschaftskammer und das Kuratorium für Verkehrssicherheit haben am Montag ihre gemeinsame Kampagne "Lass es krachen! Aber richtig!" in Linz vorgestellt. Man wolle zur Hauptsaison rund um Silvester gegen den "billigen Pyroschrott aus dem benachbarten Ausland" verstärkt vorgehen, denn beim unsachgemäßen Umgang sei dieser wie "Bomben", warnte Manuel Scherscher vom Bundeskriminalamt vor dem Kauf illegaler Feuerwerkskörper.

In Foldern, die ab dieser Woche in allen Polizeiinspektionen aufliegen, und via Social Media werden Infos gegeben, was in Österreich von Privaten ab welchem Alter erlaubt ist und was nicht. So dürfen die Kategorien F3 und F4 nur von fachkundigem Personal gezündet werden. Die Kategorie F2 ist erst für Jugendliche ab 16 Jahren erlaubt, Kategorie F1 für Kids ab zwölf Jahren.