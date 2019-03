Warnung auf Wiener Tramway: "Ärztemangel kann tödlich sein"

Die Wiener Ärztekammer erhöht den Druck auf die Politik: Die Interessensvertretung fordert mindestens 300 Spitalsärzte mehr. Um der Bevölkerung die möglichen Folgen vor Augen zu halten, falls es nicht zu dieser Aufstockung kommt, hat die Kammer eine neue Kampagne gestartet. Dabei wird sogar eine Straßenbahn mit dem provokanten Slogan "Ärztemangel kann tödlich sein" durch die Stadt touren.

“Wir Spitalsärzte arbeiten am äußersten Limit”, warnte der Vizepräsident der Kammer und Obmann der Kurie der angestellten Ärzte, Wolfgang Weismüller, am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Er verdeutlichte auch, was passiere, wenn es zu keiner Personalaufstockung in den Spitälern komme: “Wenn man am Limit arbeitet, dann passieren Fehler.” Das heißt, die Fehlerwahrscheinlichkeit würde steigen. Zudem müssten Stationen geschlossen werden, wenn Diensträder nicht aufrechterhalten werden können.