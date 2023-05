Warnstufe für Vulkan Popocatépetl in Mexiko erhöht

Angesichts erhöhter Aktivität ist die Warnstufe für den Vulkan Popocatépetl in Mexiko am Sonntag erhöht worden. Die neue Warnstufe ist nach Angaben des nationalen Zivilschutzes nur noch einen Schritt von der Alarmstufe Rot entfernt, in der die Bevölkerung für eine Evakuierung bereit sein soll. An diesem Montag sollen Evakuierungsrouten und die Ausweisung von Notunterkünften überprüft werden. Im Umkreis von 100 Kilometern leben etwa 25 Millionen Menschen.

Der mehr als 5400 Meter hohe Popocatépetl ist einer der aktivsten Vulkane Mexikos. Er liegt 85 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Mexiko-Stadt. In den vergangenen Tagen stieß er immer wieder Asche, Dampf und Gas aus. Wegen des Ascheregens wurden 900 Schulen geschlossen. Am Samstag fiel der Flugverkehr an zwei wichtigen Flughäfen von Mexiko-Stadt vorübergehend aus.