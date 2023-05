Warner, Vetter die Gejagten beim Mehrkampfmeeting in Götzis

Das internationale Leichtathletik-Mehrkampfmeeting in Götzis wartet in seiner 48. Auflage am 27./28. Mai mit den Aushängeschildern und Vorjahreschampions Damian Warner (Zehnkampf) und Anouk Vetter (Siebenkampf) auf. Olympiasieger Warner aus Kanada steht zum zehnten Mal in Vorarlberg am Start und peilt dabei seinen achten Meetingerfolg an. Österreichs Zehnkämpfer sind in Götzis in diesem Jahr nicht vertreten, im Siebenkampf mischen Sarah Lagger und Chiara-Belinda Schuler mit.

Götzis-Athletenmanager Walter Weber bezeichnete Warner und Vetter am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Bregenz als "Freunde des Meetings, sie kommen immer top-vorbereitet". Der 33-jährige Warner gehört mit seiner Bestleistung von 9.018 Punkten zum erlauchten Kreis von nur vier Athleten, die die 9.000 Punkte-Marke jemals übertroffen haben. Einer davon, Roman Sebrle aus Tschechien, hält mit 9.026 Punkten den Götzner Meetingrekord. Im Vorjahr setzte sich Warner mit 8.797 Punkten durch, die Olympia-Zweite Vetter gewann den Siebenkampf mit 6.693 Punkten. Beide zählen auch heuer zu den Top-Favoriten.

Um den Sieg mitreden wollen im Zehnkampf aber auch Warners Landsmann Pierce LePage, der WM-Zweite von 2022, oder der Drittplatzierte der Olympischen Spiele 2021, Ashley Moloney aus Australien. Ein starkes Ergebnis wird auch von Vize-Europameister Simon Ehammer aus der Schweiz erwartet. Ehammer stellte im vergangenen Jahr in Götzis mit einem Satz auf 8,45 Meter eine Weltbestleistung im Weitsprung innerhalb eines Mehrkampfs auf.

Bei den Frauen hat Vetter mit der Olympia-Dritten Emma Oosterwegel ebenfalls Konkurrenz aus dem eigenen Land. Aber auch die Weltmeisterin von 2019, Katarina Johnson-Thompson (Großbritannien) - Siegerin in Götzis in den Jahren 2014 und 2019 - wird ein gewichtiges Wort mitreden. "Alles ist möglich, sie ist eine Ausnahme-Könnerin", erwartete Weber Johnson-Thompson in den Top-Drei.

Wie beinahe schon üblich nicht am Start sein wird in Götzis Weltrekordhalter Kevin Mayer (9.126 Punkte). Der Franzose macht sich seit Jahren rar und konzentriert sich auf Meisterschaftswettbewerbe. In seinen jungen Jahren hatte sich Mayer noch in Vorarlberg gezeigt. Wahrscheinlich ebenfalls fehlen wird Europameister Niklas Kaul. Der Deutsche dürfte zwei Wochen nach Götzis in Ratingen starten.

Bei den Frauen ist die mehrfache Olympiasiegerin sowie Welt- und Europameisterin Nafissatou Thiam die große Abwesende. Weber hofft, die Belgierin 2024 wieder dabei zu haben, "ich habe ihr ein schlechtes Gewissen gemacht", sagte er. Neben Lagger und Schuler - die 21-jährige Vorarlbergerin versucht in Götzis eine Verbesserung ihrer Bestleistung von 5.847 Punkten - könnte mit der 23-jährigen Isabel Posch eventuell noch eine zweite Vorarlbergerin am Start stehen. Diesbezüglich sehe es "gut aus", ließ Weber wissen.

Österreichs punktebesten Athletinnen, Verena Mayr und Ivona Dadic, verzichten aufgrund von Terminplanungen und Trainingsrückständen erneut auf Götzis. Sie waren zuletzt 2018 (Mayr) bzw. 2017 (Dadic) im Mösle-Stadion mit dabei. "Es ist eben so. Wir können nicht mehr tun als sie einzuladen", bedauerte Weber.

Der Athletenmanager stellte fest, dass es für das Meeting in Götzis - nach Olympia und Weltmeisterschaft die offiziell beste Mehrkampfveranstaltung der Welt - eine riesengroße Herausforderung sei, "das Niveau zu halten". Aufgrund eines dichten Mehrkampf-Kalenders sowie des Qualifikationssystems für die Weltmeisterschaft in Budapest würden manche Athleten die Startzusage im letzten Moment zurückziehen. Sie erhofften sich bei anderen Meetings etwa bessere Bonuspunkte für die Platzierung.

Man wolle beim Leichtathletik-Weltverband deshalb eine andere Kategorisierung für das Götzis-Meeting erhalten, um das Problem zu entschärfen. Das sei aber schwierig, so Weber. Aktuell sind im Zehnkampf fünf Athleten aus den Top-Ten der Weltrangliste gemeldet, im Siebenkampf sind es acht aus den Top-Ten.