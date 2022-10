Warmwasser effizient und umweltfreundlich

30 bis 50 Liter Warmwasser brauchen wir im Schnitt pro Person und Tag. In einer Familie fallen dafür schnell Kosten von 300 Euro und mehr im Jahr an.

Wärmepumpenboiler als schnelle und wirksame Maßnahme. Ein Wärmepumpenboiler nutzt neben Strom auch Wärme aus der Umgebungsluft, was seinen Wirkungsgrad gegenüber einem Elektroboiler deutlich erhöht. Die Kosten beginnen bei etwa 4000 Euro. Bei guten Voraussetzungen ist der Tausch an einem Tag erledigt. Die Anschaffung amortisiert sich aufgrund der eingesparten Energiekosten binnen einiger Jahre. In Kombination mit einer PV-Anlage kann das Warmwasser im Sommerhalbjahr mit eigenem Strom bereitet werden. Ein Wärmepumpenboiler braucht in etwa so viel Platz wie ein herkömmlicher Elektroboiler. Plus etwas Raum für die An- und Abluftleitungen. Dafür bringt er – je nach Aufstellsituation – neben der Energieeinsparung weitere Vorteile mit sich: So kann er zum Beispiel einen Raum entfeuchten und kühlen. Oder im Winter die Abwärme aus dem Heizraum nutzen.