Wärmster Jänner in Spanien seit Beginn der Aufzeichnungen

Spanien hat dieses Jahr den wärmsten Jänner seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1961 verzeichnet. Die Durchschnittstemperatur auf dem spanischen Festland lag im Jänner 2024 bei 8,4 Grad Celsius - 2,4 Grad über dem Durchschnitt für diesen Zeitraum und 0,4 Grad über dem bisherigen Wärmerekord aus dem Jahr 2016, wie die spanische Wetterbehörde Aemet am Mittwoch mitteilte. In einigen Regionen des Landes kletterten die Temperaturen demnach auf beinahe 30 Grad Celsius.

Knapp 400 Wetterstationen - und damit mehr als die Hälfte aller Wetterstationen im Land - verzeichneten Temperaturen von 20 Grad Celsius oder mehr, hieß es in der Erklärung der Aemet. In der östlichen Region Valencia stieg das Quecksilber auf 29,5 Grad, in Murcia im Südosten auf 28,5 Grad und in der Nähe von Málaga im Süden auf 27,8 Grad - Temperaturen, die normalerweise im Juni auftreten.