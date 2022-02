Wanted: Polizeikommandant für Dornbirn gesucht

Die Stadt Dornbirn hat das Kommando der städtischen Sicherheitswache ausgeschrieben nachdem sich der Kommandant einer neuen beruflichen Herausforderung stellen möchte.

Wichtige Ergänzung der Bundespolizei

Mit rund 35 Mitarbeiter:innen ist die Dornbirner Stadtpolizei die zweitgrößte Gemeindesicherheitswache in Österreich. Als Servicestelle für die Dornbirnerinnen und Dornbirner ist die Stadtpolizei aber auch eine wichtige Ergänzung der Bundespolizei in der Stadt in wichtigen Sicherheitsfragen. Als Kommandantin oder Kommandant leiten Sie nicht nur die Stadtpolizei, Sie sind auch ein wichtiger Ansprechpartner für alle anderen Sicherheitsorganisationen in der Stadt und Teil des Sicherheits- und Katastropgenmanagements in Dornbirn.